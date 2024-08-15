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البابا فرنسيس: ما زلت أتابع بقلق الوضع الإنساني الخطير في غزة وأطلب وقف إطلاق النار على جميع الجبهات

15
AUGUST
2024
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حيا البابا فرنسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وقال: "إلى مريم ملكة السلام، التي نتأملها اليوم في مجد الفردوس، أود أن أوكل مرة أخرى قلق وآلام الشعوب التي تعاني في أنحاء كثيرة من العالم بسبب التوترات الاجتماعية والحروب. أفكر بشكل خاص في أوكرانيا المعذبة والشرق الأوسط وفلسطين وإسرائيل والسودان وميانمار. لتنل أمنا السماوية العزاء للجميع ومستقبل سلام ووئام".

أضاف: "ما زلت أتابع بقلق الوضع الإنساني الخطير في غزة، وأطلب مرة أخرى وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، وإطلاق سراح الرهائن ومساعدة السكان المنهكين. وأشجع الجميع على بذل كل الجهود لضمان عدم انتشار الصراع والسير على دروب التفاوض لكي تنتهي هذه المأساة قريبا، لا ننسينَّ أبدًا: الحرب هي هزيمة".

وختم البابا فرنسيس: "يتوجّه فكري الآن إلى اليونان، التي كانت تكافح في هذه الأيام الأخيرة حريقًا خطيرًا اندلع شمال شرق أثينا. لقد تم إجلاء عشرات الآلاف، وأصبحت العديد من العائلات بلا مأوى، ويتعين على آلاف الأشخاص مواجهة مصاعب رهيبة، وبالإضافة إلى الأضرار المادية الهائلة، يتم خلق كارثة بيئية. أصلي من أجل الضحايا والجرحى، وأؤكد قربي من المتضررين من هذا الحدث الخطير، واثقًا من أنه يمكن دعمهم بالتضامن المشترك".

 

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