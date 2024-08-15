تشكيك بنجاح جولة المفاوضات الجديدة في التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار

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جاء في "البناء":

فيما رجّحت مصادر مواكبة للتطورات على الساحة الفلسطينية لـ”البناء” عدم مشاركة حركة حماس في مفاوضات اليوم بسبب تمسك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشروطه، شككت المصادر بنجاح جولة المفاوضات الجديدة في التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار. وخيّم الغموض على موقف حزب الله ومحور المقاومة حيال الرد أو تأجيله بانتظار حصيلة المفاوضات، في ظل الحديث عن مهلة محددة قد يمنحها محور المقاومة لجولة المفاوضات، وينتظر نتائجها ويبني على الشيء مقتضاه. على أن أوساطاً نيابية تشير لـ”البناء” الى أن جولة المفاوضات المقبلة تهدف الى أمرين: تجويف وإجهاض رد محور المقاومة تحت ذريعة استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والثاني تشكيل غطاء لاستمرار المجازر الإسرائيلية في غزة. متسائلة: هل من يريد وقف الحرب وإطلاق النار يستمر في ارتكاب المجازر بحق المهجّرين الفلسطينيين من الأطفال والنساء؟ وهل من يدعو لجولة مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة يستمر في دعم “إسرائيل” بكافة أنواع الأسلحة والقنابل ويستنفر جيوشه ومدمراته واساطيله في المنطقة والعالم لحماية الكيان، ويمنحه الضوء الأخضر للقيام باغتيالات في طهران والضاحية؟