هآرتس: نتنياهو يريد حرباً عالمية يرى فيها "انتصار الحضارة على البربرية"

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لا شك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو يُشكّل حلقةً من حلقات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب قوى إقليمية ودولية أخرى، نتيجة اتجاهاته المتطرّفة والعنفية، والتي تتمثّل خير تمثيل بحرب غزّة ومساراتها، وقد يجر المنطقة من خلال سياساته إلى حرب إقليمية.

لكن الكاتب روغيل ألفر كتب في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالاً بعنوان "نتنياهو يريد حرباً عالمية"، حسب ما تنقل شبكة "بي بي سي".

ويقول الكاتب إن نتنياهو "يشكل تهديداً للأمن العالمي، ففي خطابه أمام الكونغرس الشهر الماضي، أوضح نتنياهو أنه ينظر إلى إسرائيل باعتبارها في طليعة الدول في الحرب التي يشنها الغرب ضد الإسلام المتطرف العالمي، أو كما عبر عن ذلك، الصدام بين البربرية والحضارة".

ويشير الكاتب إلى أن نتنياهو أوضح للأميركيين "أنه يحميهم، وأنه يخوض حربهم نيابة عنهم. وكان واضحاً من تصريحاته أن #الولايات المتحدة ينبغي لها أن تشكر له جهوده، وليس العكس".

ويرى الكاتب أنه بالنسبة لنتنياهو، فإن المساعدات الضخمة التي تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة "تخدم مصلحة أميركية وجودية، وكلما زادت الولايات المتحدة من هذه المساعدات، كان ذلك أفضل لخدمة المصلحة الأميركية. وما يصب في مصلحة أميركا، وفقاً لنتنياهو، هو الحرب العالمية".

ويرى الكاتب أن نتنياهو يقدم نفسه باعتباره "زعيماً ولاعباً مهماً في العالم الحر".

ويستذكر الكاتب مقابلة نتنياهو مع مجلة تايم الأسبوع الماضي، التي أكد فيها "أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان بمثابة بيرل هاربر بالنسبة له، وأن ما قام به والرؤية التي قدمها في الكونغرس توضح أنه، مثل فرانكلين روزفلت من قبله، لديه واجب استراتيجي وأخلاقي لبدء حرب عالمية".

ويبين الكاتب أن نتنياهو يرى أن الولايات المتحدة ليست "سوى وكيل له" وبالتالي مطلوب منها قصف المنشآت النووية الإيرانية. ويضيف "أن نتنياهو لديه اليقين والإدراك حول ما هو في مصلحة أميركا وأنه يخدم هذه المصلحة بشكل أفضل من الرئيس الأميركي جو #بايدن".

ويصف الكاتب نتنياهو بأنه "استراتيجي سيئ، حيث أمر باغتيال إسماعيل هنية في طهران وفؤاد شكر في الضاحية، دون مراعاة نطاق الانتقام". ولكنه يتساءل: "أتُرى حقاً لم يأخذ نتنياهو آثار الانتقام في الاعتبار؟".

ويجيب الكاتب قائلاً "إن من يرى نفسه زعيماً للغرب في صراعه مع البرابرة يعرف جيداً أن الاغتيال الصحيح في المكان المناسب في الوقت المناسب يمكن أن يبدأ حرباً عالمية ستستمر لسنوات وتتركه في السلطة حتى تنتهي". مضيفاً "أن هذه الحرب العالمية هي الطفل الذي يرعاه نتنياهو. وقد بدأت استراتيجيته تؤتي ثمارها".

ويرى الكاتب أن حلم نتنياهو "هو أن يصبح العالم في حالة من اضطراب وأن تصبح إسرائيل في مركز الزلزال"، حسب ما تنقل "بي بي سي".

ويعتبر الكاتب أن نتائج اغتيال هنية هي إرسال بايدن قوة ضخمة إلى المنطقة. "وأن نتنياهو يمنع نهاية الحرب في غزة من أجل إشعال حرب عالمية، وفي هلوساته المجنونة، ستكون هذه الحرب العالمية، وانتصار الحضارة على البربرية، هي إرثه"، على حد قول الكاتب.

ويعود الكاتب إلى مقابلة مجلة تايم، "إذ قارن نتنياهو نفسه بجورج دبليو بوش بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. ويضيف أن نتنياهو يشبه نفسه باستمرار بزعماء الإمبراطوريات العالمية ويتصرف على هذا الأساس. ولهذا السبب فهو في غاية النشوة. فهو يعتقد أن رؤيته عن نهاية العالم أصبحت حقيقة، وأنه في المستقبل سوف يُذكر في كتب التاريخ في نفس السياق مع تشرشل وروزفلت بوصفه المنتصر على البرابرة".