ماسك "المذيع" يحدد ضيفه التالي بعد حوار حصد الملايين مع ترامب عبر "إكس"

A + A -

بعد حوار حصد ملايين المستمعين والتفاعلات خلال ساعات قليلة، مع الرئيس السابق والمرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، عبر منصة "إكس"، يبدو أن إيلون ماسك حدد ضيفه التالي.

فقد أعلن المدير التنفيذي لشركة "تسلا" ومالك منصة "إكس"، عن استعداده لاستضافة المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، بعد الحوار الذي أجراه مع دونالد ترامب.

وكتب ماسك عبر صفحته على "إكس": "سعيد بأن أستضيف كامالا عبر فضاءات إكس أيضا".

وكان ماسك قد أجرى حوارا مع ترامب عبر منصة "إكس" مساء الاثنين، ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدث الرئيس السابق عن محاولة اغتياله خلال الحوار إلى جانب قضايا أخرى.

وكانت محادثة إيلون ماسك/ترامب حققت حتى الآن، 16.4 مليون استماع، و84 مليون مشاهدة للمنشور

- 319 ألف تعليق، و111 ألف إعادة تغريد، و374 ألف إعجاب.