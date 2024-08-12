أبو عبيدة: مقتل أسير إسرائيلي وإصابة أسيرتين برصاص مكلفين بحمياتهم

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أعلن أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الاثنين، مقتل أسير إسرائيلي في غزة، وإصابة أسيرتين في حادثتين منفصلتين.

وقال أبو عبيدة عبر حسابه في تلغرام: "بحادثتين منفصلتين قام مجندان من المكلفين بحراسة أسرى العدو بإطلاق النار على أسير صهيوني وقتله على الفور بالإضافة إلى إصابة أسيرتين بجراح خطيرة وتجري محاولات لإنقاذ حياتهن، وحكومة العدو تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى الصهاينة، وتم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقا الإعلان عنها".