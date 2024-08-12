بريطانيا دعت وفرنسا وألمانيا الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة واطلاق سراح جميع الرهائن

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دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا،اليوم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة دون عوائق.



وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان مشترك، أنه "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير للتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة، فالقتال يجب أن يتوقف فورا ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن".



وقال البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومتحدون بشأن التزامنا بوقف التصعيد وتحقيق الاستقرار الإقليمي"..



وأوضحت الدول الثلاث أنهم عملوا "مع جميع الأطراف لتجنب التصعيد"، مؤكدين أنهم "لن "يدخروا أي جهد لتهدئة التوترات وإيجاد طريق نحو الاستقرار".