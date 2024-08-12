بن غفير لنتنياهو: سأنسحب من الحكومة إذا اعتُمدت الصفقة المطروحة مع حماس

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أبلغ وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ إيتامار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنّه سينسحب من الحكومة، إذا اعتُمدت الصفقة المطروحة مع "حماس"، حسب "روسيا اليوم".

ويأتي ذلك، بينما يرتقب انعقاد قمة مناقشات عاجلة في شأن وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، في 15 آب الحالي بدعوة من الوسطاء، في جولة محادثات وصفت "بالفرصة الأخيرة" للوصول إلى صفقة.

ونقل موقع "والا" العبريّ عن مصادر إسرائيلية قولها :"إنّ إيران قد تهاجم إسرائيل في الأيام المقبلة حتى قبل القمة المرتقبة لبحث الصفقة مع حركة حماس".

وأضاف الموقع :"أنّ وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركيّ لويد أوستن أنّ الاستعدادات الإيرانية تشير إلى التخطيط لهجوم كبير على إسرائيل".