بالفيديو.. رجل يتسلق برج إيفل في باريس دون حبال

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قالت الشرطة إن رجلا تسلق الواجهة الشمالية لبرج إيفل في باريس، الأحد، آخر أيام دورة الألعاب الأولمبية، لكنها منعته من استكمال تسلقه وألقت القبض عليه.

وقال متحدث باسم الشرطة: "في الساعة 2.45 بعد الظهر، شوهد شخص يتسلق برج إيفل. وتدخلت الشرطة على الفور وألقت القبض عليه".

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتسلق عاري الصدر أثناء صعوده دون حبال.

وأمكن في أحد المقاطع سماع المتسلق وهو يقول للمارة "دافئ للغاية، أليس كذلك؟"، بينما كانت الشرطة ترافقه إلى خارج منصة المشاهدة.

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ولم ترد الجهة المشغلة للبرج حتى الآن على طلب التعليق.

ووقع الحادث مع اقتراب منافسات الأولمبياد من نهايتها، وتحول تركيز أجهزة الأمن في باريس وخارجها إلى حفل الختام، الذي سيسدل الستار على دورة الألعاب.

يشار إلى أن ارتفاع برج إيفل يبلغ 330 مترا.