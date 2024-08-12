جريمة تهز تركيا..

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ضجت وسائل التواصل التركية قبل قليل بعد جريمة قتل مروعة وقعت نهار اليوم في إسطنبول، حيث قام شخص بإطلاق النار على رأس زوجته بالشارع في وضح النهار أمام الملأ، وذلك بعد مشادة كلامية حدثت بينهما.

قام هارون غول بقتل زوجته التي كانت تحاول الهروب بإطلاق العديد من الرصاص عليها. تم تسجيل لحظة الحادث على الفور بواسطة الكاميرا.

قتلت المرأة في منتصف الشارع في أرنافوتكوي بإسطنبول بعد أن أطلق زوجها النار عليها خلال جدال. تم اعتقال الشخص الذي قام بالحادث من قبل الشرطة في مكان الحادث مع السلاح المستخدم في الجريمة.

وقعت الحادثة في حوالي الساعة 13:45 في حي تاشولوك في أرنافوتكوي. توفيت سيربيل غول (35 عامًا) بعد أن أطلق عليها زوجها هارون غول (40 عامًا) النار في الشارع لأسباب غير معروفة حتى الآن. تم إرسال عدد كبير من فرق الشرطة إلى مكان الحادث. بدأت فرق التحقيق في مكان الحادث عملها، في حين تم اعتقال الزوج المتسبب في الحادث مع السلاح.

حاولوا إيقافه بقول "لا تفعل ذلك" في الوقت نفسه، تم تسجيل لحظة الجريمة بكاميرا هاتف محمول لأحد السكان في الحي. تظهر اللقطات لحظات إطلاق هارون غول النار عدة مرات وصيحات الناس في المحيط قائلين "لا تفعل ذلك يا لعين".