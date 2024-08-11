حملة ترامب تتعرض لاختراق.. وأصابع الاتهام تتجه لإيران

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علق الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، على الأنباء التي تحدثت عن “اختراق الحكومة الإيرانية لأحد المواقع الإلكترونية التابعة له”.

وقال ترامب إن “شركة مايكروسوفت أبلغتنا للتو أن أحد مواقعنا الإلكترونية تعرض للاختراق من قبل الحكومة الإيرانية”.

ورأى أن “إيران لن تتوقف لأن حكومتنا ضعيفة وغير فعالة ولكن هذا لن يستمر طويلا”، مضيفًا: “ما لا تدركه إيران هو أنني سأجعل العالم مكانا أفضل”.

وكان فريق حملة ترامب اعلن، السبت، تعرضه للاختراق، متهما “مصادر أجنبية” بتسريب اتصالات داخلية وملف عن، جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس.

وألمح فريق ترامب إلى وقوف إيران وراء عملية الاختراق، فيما كانت صحيفة بوليتيكو قد ذكرت في وقت سابق أنها تلقت رسائل بريد إلكتروني تحتوي على معلومات عن حملة المرشح الجمهوري من مصدر رفض كشف هويته.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان أنه “تم الحصول على هذه الوثائق بشكل غير قانوني من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، بقصد التدخل في انتخابات 2024 وزرع الفوضى في عمليتنا الديموقراطية”.

وتطرق تشيونغ إلى تقرير نشرته شركة مايكروسوفت هذا الأسبوع يشير إلى أن قراصنة إيرانيين “أرسلوا رسالة بريد إلكتروني تصيدية في يونيو إلى مسؤول كبير في الحملة الرئاسية”.

وتضمنت الوثائق التي تلقتها صحيفة بوليتيكو معلومات عن، جي دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس في حال فوز ترامب في انتخابات نوفمبر.

وفي العام 2016، تم أيضا اختراق رسائل بريد إلكتروني خاصة باللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي. وكشف التسريب خصوصا تبادلات داخلية تتعلق بهيلاري كلينتون، المرشحة التي اختارها الحزب آنذاك لمواجهة ترامب.