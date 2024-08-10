الجنائية الدولية تؤكد ولاية المحكمة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين

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أفادت عدد من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية السبت، بأن المحكمة لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان رسمي مشترك صادر عن كل من إسبانيا وايرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، أرسلته إلى دائرة الفحص الأولي المتخصصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وأكد البيان أن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية وذلك وفقا لنظام روما الأساسي.