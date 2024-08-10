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أكد الصحفي والخبير السياسي الإيرلندي تشي باوز أن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية ستنتهي بهزيمة ساحقة للجيش الأوكراني.

وكتب باوز في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "ما يميز الاختراق الأخير لأوكرانيا هو أنه يحدث داخل أراضي روسيا، ومثل كثير غيرها قبلها (أوكرانيا)، سيتم القضاء عليها بالطبع".

وشدد باوز على أن السلطات الأوكرانية مستعدة للتضحية بأي عدد من مواطنيها لتنفيذ أوامر لندن وواشنطن، مضيفا أن الغرب يواصل السير في طريق التصعيد، ويقود شعوبه إلى حرب عالمية.

وحاولت القوات الأوكرانية اقتحام أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا، صباح يوم الثلاثاء الماضي، بمهاجمة مواقع الوحدات الروسية التي تغطي الحدود مع أوكرانيا، في مناطق بلدتي نيكولايفو-دارينو وأوليشنيا.

وفي اليوم التالي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من الجيش الروسي، بالتعاون مع قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، واصلت خلال الليل استهداف التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك.

واليوم السبت، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم فرض نظام "عمليات مكافحة الإرهاب" في مقاطعات بيلغورود وكورسك وبريانسك المحاذية لأوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم إلى أن الجيش الروسي دمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعتي كورسك الحدودية وياروسلافل الواقعة شرق موسكو، خلال الليلة الماضية.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا أمنيا حول الوضع في المقاطعة، وقال إن "نظام كييف نفذ عملا عدوانيا آخر واسع النطاق في مقاطعة كورسك، ويقصف بشكل عشوائي ويستهدف كل شيء، بما في ذلك المنشآت المدنية في المقاطعة".

المصدر: RT