living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبير إيرلندي: الهجمات الأوكرانية على كورسك ستنتهي بهزيمة ساحقة لقوات كييف

10
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد الصحفي والخبير السياسي الإيرلندي تشي باوز أن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية ستنتهي بهزيمة ساحقة للجيش الأوكراني.

وكتب باوز في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "ما يميز الاختراق الأخير لأوكرانيا هو أنه يحدث داخل أراضي روسيا، ومثل كثير غيرها قبلها (أوكرانيا)، سيتم القضاء عليها بالطبع".

وشدد باوز على أن السلطات الأوكرانية مستعدة للتضحية بأي عدد من مواطنيها لتنفيذ أوامر لندن وواشنطن، مضيفا أن الغرب يواصل السير في طريق التصعيد، ويقود شعوبه إلى حرب عالمية.

وحاولت القوات الأوكرانية اقتحام أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا، صباح يوم الثلاثاء الماضي، بمهاجمة مواقع الوحدات الروسية التي تغطي الحدود مع أوكرانيا، في مناطق بلدتي نيكولايفو-دارينو وأوليشنيا.

وفي اليوم التالي، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من الجيش الروسي، بالتعاون مع قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، واصلت خلال الليل استهداف التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك.

واليوم السبت، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أنه تم فرض نظام "عمليات مكافحة الإرهاب" في مقاطعات بيلغورود وكورسك وبريانسك المحاذية لأوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم إلى أن الجيش الروسي دمر 32 طائرة مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعتي كورسك الحدودية وياروسلافل الواقعة شرق موسكو، خلال الليلة الماضية.

وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا أمنيا حول الوضع في المقاطعة، وقال إن "نظام كييف نفذ عملا عدوانيا آخر واسع النطاق في مقاطعة كورسك، ويقصف بشكل عشوائي ويستهدف كل شيء، بما في ذلك المنشآت المدنية في المقاطعة".

المصدر: RT

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   