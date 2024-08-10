رئيس جمعية الصداقة الإيطالية العربية: لمنع قوات الاحتلال من إلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم

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اعتبر رئيس جمعية الصداقة الإيطالية العربية فرنكو عبد القادر عميش، في بيان، أن "جريمة مدرسة التابعين في غزة تضاف الى سلسلة جرائم العدو المتواصلة والتي تدوس على كل القيم الإنسانية والمبادئ السامية، ومن المؤسف أنهم يحظون بدعم غير محدود من عدد من الدول الكبرى يمنع من أن تطبق عليهم القوانين الدولية الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية".

ووجه "نداء الى الضمير العالمي وقوى السلام والدول العربية بشكل خاص لمنع تمادي قوات الاحتلال بتنفيذ مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم"، معبرا عن "ادانتنا للأعمال الإجرامية"، ومؤكدا "استمرار جمعيتنا التي التزمت بالقضية الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994، بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وتجنيد كل ما لدينا من طاقات من اجل ذلك".