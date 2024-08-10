أوكرانيا: قواتنا قصفت منصة غاز بحرية سابقة تستخدمها القوات الروسية

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أعلن المتحدث باسم البحرية الأوكرانية أن البحرية وجهاز المخابرات العسكرية هاجما منصة غاز بحرية سابقة تستخدمها القوات الروسية في البحر الأسود مما ألحق أضرارا بها.

وقال المتحدث دميترو بليتنتشوك على فيسبوك: "استخدم المحتلون هذا الموقع للتلاعب بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) لجعل الملاحة المدنية خطرة. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".

ونشر مقطع مصور تم تصويره ليلا يظهر انفجارا على منصة بحرية وحريقا أعقبه. وقال إنه قبل نصف يوم من الهجوم، نشرت القوات الروسية معدات وعسكريين على المنصة.

وقال بليتنتشوك: "لم يكن هناك مدنيون. ولم تكن المنصة تؤدي وظائفها الطبيعية". ولم يخض في مزيد من التفاصيل.