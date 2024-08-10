مجلس التعاون الخليجي: استهداف مدرسة تؤوي نازحين جريمة حرب تبرز النهج الإجرامي للاحتلال

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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره لجريمة الاحتلال الجديدة باستهداف مدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بحسب وكالة "وفا".

وشدد البديوي على أن "الاعتداءات المتواصلة والعنيفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، واستهدافها بشكل مباشر لمراكز الإيواء ومخيمات النازحين، تعد جرائم حرب تبرز النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، دون أي مراعاة للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فورًا، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".