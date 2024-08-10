السيستاني يدعو إلى مزيد من الضغوط لوقف "حرب الإبادة" في غزة

A + A -

حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني من صدامات ذات "نتائج كارثية" إثر مقتل قياديين في "المقاومة" ضد إسرائيل، داعيا إلى مزيد من الضغوط لوقف "حرب الإبادة" في قطاع غزة.



ودان السيستاني في بيان، "مجرزة كبرى" في القطاع إثر غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد 93 شخصاً في مدرسة التابعين التي تأوي نازحين، وفق الدفاع المدني في غزة.



وقال السيستاني في بيان صدر عن مكتبه: "مرة أخرى ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة كبرى في قطاع غزة الأبية باستهداف من تأويهم مدرسة التابعين من النازحين والمشرَّدين ... في جريمة مروعة تضاف الى سلسلة جرائمه المتواصلة منذ ما يزيد على عشرة أشهر".



وأضاف: "وقد اشتملت في المدة الأخيرة على عمليات اغتيال غادرة استهدفت قيادات بارزة في مقاومة الاحتلال وأدّت إلى استشهاد عدد منهم، وقد خرق بها سيادة عدد من دول المنطقة"، محذرا من أنها "زادت بذلك مخاطر وقوع مصادمات كبرى فيها تتسبب لو حدثت، لا سمح الله، في نتائج كارثية على مختلف دول هذه المنطقة وشعوبها".



ودعا السيستاني "العالم - مرة أخرى - الى الوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع"، وبشكل أخص "الشعوب الإسلامية ... إلى التكاتف والتلاحم للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة في غزة".