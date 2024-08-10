السعودية تدين قصف جيش العدو مدرسة التابعين في غزة

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دانت المملكة العربية السعودية قصف جيش العدو الإسرائيلي مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة فجر اليوم، ما أدى إلى مقتل 125 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات، بحسب "روسيا اليوم".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة".

وقالت الخارجية "أكدت المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات".