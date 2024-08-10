ترامب يقلب الطاولة ويتعاطف مع بايدن.. هاجم هاريس وأوباما وبيلوسي

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“ما حدث للرئيس جو بايدن خلال الأسابيع القليلة الماضية كان مؤلمًا للغاية”.. هكذا أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مؤتمره الصحافي في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، بعد ظهر يوم الخميس.

وقال ترامب: “لقد انتُزِعَ الترشح للرئاسة من جو بايدن. أنا لست من معجبيه، كما لاحظتم على الأرجح. لقد خاض مناظرة صعبة (معي)، لكن هذا لا يعني نزعه من السباق الرئاسي هكذا”.

ومرت 18 يومًا منذ أن أزاح الحزب الديمقراطي الرئيس السادس والأربعين (بايدن)، ولم يتجاوز الرئيس الخامس والأربعون (ترامب) هذا الموقف، وفقا لـ “نيويورك تايمز”.

لقد عانى ترامب نيابة عن بايدن، وروى من وجهة نظره قصة الخيانة التي ارتكبها ضده الرئيس الأسبق باراك أوباما، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، والأهم من ذلك كله، نائبة الرئيس كامالا هاريس

وفي حديثه عن كيفية هجوم هاريس على بايدن في مناظرة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في عام 2019، علق ترامب: “كانت هاريس سيئة في وصف بايدن بأنه عنصري”؟

وأكد ترامب أن بايدن ارتكب خطأً فادحًا باختيار هاريس نائبة له. وتابع: “أنا أعلم أنه نادم على اختيارها، لقد انقلبت عليه أيضًا. كانت تعمل مع الأشخاص الذين أرادوا خروجه”.

ولم يكن هناك أي من البهجة الخبيثة المعتادة في صوت ترامب وهو يستعيد كل الدراما. وصرح للصحافيين بأن بايدن كان يحاول “إظهار وجه جيد، لكن خروجه من السباق كان قاسيًا جدًا ومروعًا جدًا”.

وأضاف ترامب: “أكره الدفاع عنه، لكنه لم يرغب في المغادرة. أراد أن يرى ما إذا كان بإمكانه الفوز”.

وكان هذا التدفق المفاجئ من التعاطف مع رجل وصفه مؤخرًا بأنه “كومة قديمة من الهراء” مفاجئًا إلى حد ما

ولكن هل كان هناك بعض التكهنات؟ هل كان الفزع الذي عبر عنه ترامب تجاه خصمه السابق يعكس المأزق الذي يجد نفسه فيه الآن؟

وبحسب التقرير، كان كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لترامب حتى قرر بايدن الانسحاب. والآن يواجه ترامب منافسا أكثر نشاطا، تجاوز قدرته على جمع الأموال ويمكنه التنافس معه في أكثر معاييره قدسية، وهي حشد الجماهير.

وقبل يومين فقط، كان ترامب يتساءل بصوت عالٍ على وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كانت هناك أي فرصة لاقتحام بايدن للمؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في وقت لاحق من هذا الشهر لمحاولة “استعادة الترشح”.

وبحسب التقرير، ما يثير الدهشة في عدم قدرة ترامب على التكيف مع واقعه السياسي الجديد، أن أنصاره توقعوا قبل أي شخص آخر استبدال بايدن في مرحلة ما. وقال ترامب في مقابلة العام الماضي: “لا أصدق أن بايدن سيكون المرشح”.

والخميس، بدا أن ترامب يتعاطف مع شعور الرئيس بايدن وهو مجبر على التنازل عن الترشح للرئاسة، وظهر الموقف كأن ترامب يحدث نفسه بأن فكرة تخلي الرئيس السابق طواعية عن منصب قوي غريبة.

وأكد ترامب أن بايدن “ليس سعيدًا بأي من الأشخاص الذين أخبروه: عليك أن ترحل، إنه رجل غاضب للغاية الآن، أستطيع أن أخبرك بذلك”.