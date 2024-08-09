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بريطانيا: مخاوف من تجدد أعمال الشغب وستارمر يؤكد البقاء في حال تأهب

9
AUGUST
2024
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أكد رئيس الوزراء  البريطاني كير ستارمر الجمعة أن السلطات البريطانية يجب أن "تبقى في حال تأهب قصوى" في الساعات والأيام المقبلة، بينما أصدرت محكمة أول حكم بالسجن بسبب التحريض عبر الإنترنت خلال الاضطرابات الأخيرة، على ما نقلت عنه وكالات الأنباء العالمية.

جاء تعليق ستارمر بعد ليال من الهدوء النسبي في كل أنحاء إنجلترا، اثر أسبوع من اضطرابات شبه يومية في أكثر من اثنتي عشرة منطقة في أعقاب هجوم بسكين أسفر عن مقتل ثلاث فتيات.

ومع ذلك، استمرت الاضطرابات بدون هوادة في أيرلندا الشمالية، حيث ألقت الشرطة باللوم على ميليشيات شبه عسكرية موالية لبريطانيا في تأجيج العنف الليلي في بلفاست.

وقال ستارمر، خلال زيارة لمقر شرطة العاصمة لندن، إن "العدالة السريعة" التي أرستها الشرطة والمحاكم على مثيري الشغب في الأيام الأخيرة كانت بمثابة رادع لمزيد من الفوضى في إنجلترا.

وأوضح "أنا مقتنع تماما بأن وجود ضباط الشرطة في أماكنهم خلال الأيام القليلة الماضية، والعدالة السريعة التي صدرت عن محاكمنا كان لها تأثير حقيقي".

واضاف محذرا "لكن يتعين علينا أن نبقى في حالة تأهب قصوى قبل نهاية هذا الأسبوع لأننا يجب أن نتأكد تماما من أن مجتمعاتنا آمنة ومأمونة".

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