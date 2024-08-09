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شو الوضع؟ هل يفتح تأخير الرد والموقف الأميركي - المصري - القطري الباب أمام هدنة جديدة ووقف النار؟

9
AUGUST
2024
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بات المشهد العسكري والسياسي في المنطقة معلقاً على الرد الإيراني المتأخر والمضبوط بمصالح ودوافع شتى، لا بل بمرحلة ما بعد الرد وتداعياتها. وقد دخل عامل جديد على المشهد المتوتر، وهو بيان رؤساء الولايات المتحدة ومصر وقطر الداعي لا الى وقف النار فحسب، بل إلى مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل. ومن شأن هذا المعطى المستجد أن يؤثر على ديناميكيات الصراع الإقليمي، ما إن تتوضّح جوانب الترجمة العملية للرد على الإعتداءات الإسرائيلية.

وكان البيان المصري - الاميركي - القطري لولايات المتحدة الاميركية أكد "ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل الى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين"، ودعا "طرفي النزاع لاستئناف المناقشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل الى الاتفاق المنشود".

ولبنانياً سارعت حكومة تصريف الأعمال في بيان لها إلى الترحيب بما صدر عن قادة أميركا ومصر وقطر، مؤكدة "أن ما تضمنه بيان القادة الثلاثة يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب اقليمية شاملة، إنطلاقا من خطوة أولى أساسية هي الوقف الفوري لاطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المبني على مبادرة الرئيس الاميركي جو بايدن".

ميدانياً تواصلت الإعتداءات الإسرائيلية وعمليات الترهيب التي اتخذت بعداً جديداً منذ ليل أمس الخميس عبر توجيه تحذيرات صوتية من المسيرات باللغة العربية الى سكان البلدات الحدودية وتحديداً بيت ياحون، كونين، بنت جبيل

إلى ذلك استمرت التحذيرات والاستعدادات الغربية. فقد أوضحت السفارة الأميركية أنها "تشجع الراغبين في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور أو لم تتبع مسارهم المفضل".وأضافت: "نوصي المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم مغادرة لبنان بإعداد خطط طوارئ للتعامل مع المواقف الطارئة والاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة من الزمن".
ومن جهتها اعلنت الحكومة القبرصية عن استعدادها للمساعدة في إجلاء المدنيين الأوروبيين من لبنان.

وفي سياق الإستعدادات اللبنانية، أكد وزير الصحة فراس الأبيض في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه "جرى رفع جاهزية القطاع الصحي مع الاستعداد لأي طارئ قد يحدث".

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