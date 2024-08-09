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تعهد دونالد ترامب الخميس بـ "انتقال سلمي" للسلطة، مبديا أمله بأن تكون الانتخابات الرئاسية الأميركية "نزيهة"، وذلك بعد تشكيك الرئيس الحالي الديموقراطي جو بايدن بإقرار المرشح الجمهوري بخسارته في حال حصولها.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي "بالطبع سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة وهذا ما حصل في المرة الماضية"، على رغم قيام مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول بعد خسارته أمام بايدن.

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين: "آمل فقط أن تكون الانتخابات نزيهة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد أكد أمس إنه غير واثق من أنه سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وفي مقابلة مع مع شبكة سي.بي.إس نيوز ، قال بايدن "إذا فاز ترامب، لا، لست واثقا على الإطلاق. أعني، إذا خسر ترامب، لست واثقا على الإطلاق".