رئيس وزراء بنغلادش الجديد يصل إلى داكا لتولي الحكومة المؤقتة

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قال الخبير الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، اليوم الخميس، إن الطلاب المحتجين الذين أجبروا رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة على الاستقالة أنقذوا البلاد وإنه يجب حماية هذه الحرية.

أدلى محمد يونس بهذه التصريحات إلى الصحفيين بعد وصوله إلى العاصمة داكا ليرأس الحكومة المؤقتة الجديدة بعد أعمال عنف استمرت أسابيع، وفقا لرويترز.

وناشد يونس المواطنين التحلي بالهدوء، والاستعداد لإعادة بناء الدولة في أعقاب الانتفاضة التي أنهت حكم الشيخة حسينة الذي دام 16 عاما، بحسب الأسوشيتد برس.

وكانت طائرة يونس هبطت في مطار "حضرة شاه جلال" الدولي في العاصمة دكا بعد ظهر الخميس، حيث كان في استقباله قائد الجيش، وقر الزمان، الذي رافقه قائدا القوات البحرية والجوية.

كما حضر بعض قادة الحركة الطلابية التي أدت للإطاحة بحسينة، الى المطار للترحيب بيونس.

وعين يونس زعيما مؤقتا للبلاد بعد محادثات بين مسؤولين عسكريين وقادة المجتمع المدني ونشطاء طلابيين قادوا الانتفاضة ضد حسينة.

وشددت الإجراءات الأمنية في المطار لضمان وصول يونس بأمان.

وسيدلي يونس باليمين الدستورية امام الرئيس محمد شهاب الدين مساء الخميس، ومن المتوقع أن يعلن يونس عن تشكيل حكومته الجديدة.