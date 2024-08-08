رائدا فضاء عالقان في المحطة الدولية حتى 2025 بسبب مشاكل في كبسولة

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أفادت "وكالة الفضاء الأميركية" (ناسا)، بأن رائدي الفضاء الأميركيين باري ويلمور وسونيتا ويليامز، قد لا يتمكنان من العودة إلى الأرض حتى العام 2025، بسبب مشاكل في كبسولة ستارلاينر الجديدة من إنتاج "بوينغ"، على ما أوردت "وكالة الأنباء الألمانية" (د ب أ)..

يُذكَر أن ويلمور وويليامز، موجودان على محطة الفضاء الدولية منذ حزيران الماضي، على رغم أن من المُفترض أن تكون إقامتهما لأسبوع واحد فقط.

وبعد إطلاقها من مركز "كيب كانافيرال" الفضائي في فلوريدا، تمكنت المركبة الفضائية من الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، في المحاولة الثانية، بسبب مشاكل في المُحركات.

إضافة إلى ذلك، تعرضت المركبة لتسرُب "هيليوم".

وتتم مُناقشة خيارين الآن، لإعادة رائدي الفضاء إلى الأرض، بحسب ما ذكرت "ناسا": الخيار الأول هو عودتهما على متن "ستارلاينر"، ولكن يتعين إصلاح المركبة الفضائية أولا.

وأما الخيار الآخر فهو استبدال اثنين من أربعة رواد الفضاء في مهمة "سبيس إكس كرو 9"، التي من المُقرر إطلاقها في أيلول المُقبل.

ويُمكن لويلمور وويليامز العودة إلى الأرض مع الطاقم في شباط 2025.

وسيتم اتخاذ قرار نهائي في شأن موعد عودة الرائدين وطريقة العودة، بعد انتهاء "ناسا" من مُراجعة استعداد الطيران على أعلى مستوى، بحسب ما ذكرت الوكالة.