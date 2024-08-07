البيت الأبيض: نحن قريبون من وقف للنار في غزة على رغم التوتر

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أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، على رغم تزايد المخاوف من نشوب حرب إقليمية في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لـ "حماس" إسماعيل هنية في طهران، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وتبذل واشنطن جهوداً "دبلوماسية مكثفة" لمنع المزيد من التصعيد بعدما هددت إيران بالرد على مقتل هنية.

وعيّنت حركة "حماس" يحيى السنوار رئيساً لمكتبها السياسي خلفاً لإسماعيل هنية، ما أثار مخاوف من أن تصبح المفاوضات أكثر صعوبة.

ويتّهم الجيش والسلطات الإسرائيلية السنوار بأنه أحد المخطّطين الرئيسيين لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: "نحن قريبون أكثر من أي وقت مضى بحسب ما نعتقد" من التوصل إلى اتفاق إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن.

وأعلن مسؤولون أميركيون في مناسبات عدة في الأسابيع الأخيرة، أن التوصل إلى اتفاق بات وشيكاً، وحضوا "إسرائيل وحماس على قبول اقتراح سيؤدي إلى وقف إطلاق النار لستة أسابيع".