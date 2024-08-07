مكتب نتنياهو: لم نتلق أي رد من حماس

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أشار مكتب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن "إسرائيل قدمت اقتراحا واضحا، وأرسلت الوفد المفاوض إلى القاهرة يوم السبت الماضي. وحتى الآن، لم تتلق أي رد من حماس"، بحسب "روسيا اليوم".



وجاء ذلك تعليقا على التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الذي قال: "نحن أقرب منا في أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق".



وأوضحت مصادر مشاركة في المفاوضات انه "ليس واضحاً سببت تفاؤل الولايات المتحدة".



وقالت ردا على تصريحات كيربي: "لا نستطيع فهم ما الذي يستند إليه الأمريكيون في تفاؤلهم. لم يصل أي رد من حماس حتى الآن".



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "نحن أقرب منا في أي وقت مضى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس"، داعيا الحركة الفلسطينية إلى الموافقة على الصفقة المطروحة على الطاولة.



وأضاف كيربي أن "كلا الجانبين بحاجة إلى القيام بالجزء الأخير المتبقي من العمل الذي سيؤدي إلى اتفاق".



وحول الخوف من التصعيد تجاه إيران، قال: "تراقب الولايات المتحدة الأحداث عن كثب، وتشارك في نشاط دبلوماسي مكثف لمنع الصراع من التوسع".



وبعد إعلان تعيين يحيى السنوار رئيسا جديدا للمكتب السياسي للحركة، أصبح ملف المفاوضات حول الهدنة الآن في يده، وعلى إسرائيل أن تتفاوض معه.



وعلق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على تعيين السنوار زعيما لحركة "حماس"، قائلا: "إنه كان دائما الشخص الرئيسي الذي يمكنه اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار".