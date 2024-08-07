"إسرائيل أبلغت البيت الابيض مسؤوليتها عن اغتيال هنية"..هذا ما كشفته "واشنطن بوست"!

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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن "إسرائيل أبلغت البيت الأبيض بمسؤوليتها عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بنهاية تموز الماضي".



وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى مصادر مرتبطة بالبيت الأبيض، أن "الصراع يزداد في الكواليس بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقالت إن "مسؤولي البيت الأبيض يرون اغتيال هنية انتكاسة لمساعيهم المتواصلة منذ شهور لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة".

وأشارت إلى أن "إسرائيل أبلغت البيت البيض بعد اغتيال هنية في إيران بمسؤوليتها عن العملية"، لافتة إلى أن "تل أبيب امتنعت عن الإدلاء بأي تعليقات أخرى بالخصوص".

وبيّنت "واشنطن بوست" أن "مسؤولي البيت الأبيض قابلوا الاغتيال بدهشة وغضب".

ونقلت عن مصادر أميركية رفيعة أن "الرئيس جو بايدن ومسؤولين آخرين غضبوا جراء تنفيذ إسرائيل هجمات ضد قائد حزب الله فؤاد شكر، وقادة عسكريين إيرانيين دون إبلاغ واشنطن".



