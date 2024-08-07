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كوكايين بمليون دولار على شاطئ فلوريدا.. كيف وصل إلى هنا؟

7
AUGUST
2024
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جرفت العاصفة "ديبي" كميات كبيرة من الكوكايين إلى شاطئ في فلوريدا، تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار.
 
وقالت دورية لقوات حرس الحدود الأميركية إن أحد رواد الشاطئ عثر على 25 عبوة تحتوي على 32 كيلوغراما من مخدر الكوكايين على الشاطئ، واتصل بالسلطات.
 
ولم تكشف دورية الحدود عن الموقع الدقيق للكوكايين، لكنها نشرت صورا للعبوات التي تتميز بمثلث أحمر على الملصق.
 
واكتشف الشخص الذي عثر على شحنة الكوكايين أنه ملفوف داخل كيس قمامة، بين الأعشاب البحرية والأوراق والحطام.
 
وضربت "ديبي" اليابسة في الولايات المتحدة كإعصار من الفئة الأولى صباح الإثنين، حيث تجاوزت سرعة الرياح 130 كيلومترا في الساعة.
 
ولاحقا تم تخفيض تصنيفها إلى عاصفة استوائية، وسط توقعات بأن تجلب الأمطار والفيضانات أثناء توجهها شمالا إلى جورجيا وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية.
 
وغالبا ما تجرف المياه المخدرات إلى شواطئ جنوب فلوريدا والمياه المحيطة بها، حيث ينقل المهربون هذه الممنوعات من أميركا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.
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