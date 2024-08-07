هاريس تختار نائبها

A + A -

أكدت مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس، الثلاثاء، اختيار تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس، وذلك في رسالة نصية لأنصارها.

وكانت مصادر مطلعة قالت لـ"رويترز" إن هاريس اختارت والز لهذا المنصب.

وستقدم هاريس نائبها الجديد خلال تجمع حاشد في فيلادلفيا، الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويتوقع أن يكون الحدث مشابها للكيفية التي أعلن بها المرشح الرئاسي وقتها الرئيس الحالي جو بايدن عن هاريس كمرشحة له لمنصب نائب الرئيس، خلال السباق الرئاسي عام 2020.

وكان التركيز على 3 مرشحين نهائيين لمنصب نائب الرئيس بالنسبة لهاريس، وهم جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، ومارك كيلي سيناتور أريزونا، ووالز، لكن القرارات النهائية لم يتم الإعلان عنها حتى الآن رسميا.

وانتخب والز (60 عاما)، وهو من قدامى المحاربين في الحرس الوطني للجيش الأميركي ومعلم سابق، في منطقة ذات ميول جمهورية بمجلس النواب الأميركي عام 2006، وظل عضوا فيه لمدة 12 عاما قبل انتخابه حاكما لولاية مينيسوتا عام 2018.

وخلال سنواته حاكما، دفع والز بأجندة تقدمية تتضمن تقديم وجبات مدرسية مجانية وأهدافا لمعالجة تغير المناخ وتخفيضات ضريبية للطبقة المتوسطة، وتوسيع الإجازات المدفوعة الأجر للعمال في مينيسوتا.

ودافع والز عن حقوق الإنجاب للمرأة لكنه أظهر أيضا ميولا محافظة أثناء تمثيل منطقة ريفية بمجلس النواب الأميركي، إذ دافع عن مصالح زراعية ودعم الحق في امتلاك السلاح.

واختارت هاريس، ابنة مهاجرين من جاميكا والهند، شخصية سياسية ذات شعبية من الغرب الأوسط تصوت ولايته الأصلية بشكل مضمون للديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية، لكنها قريبة من ويسكونسن وميشيغان، وهما ولايتان دائما ما تشهدان صراعا قويا بين الحزبين.