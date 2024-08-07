مقتل شخص ومحاصرة 8 بعد انهيار فندق في ألمانيا

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قالت الشرطة المحلية، اليوم الأربعاء، إن شخصا لقي حتفه وحوصر 8 آخرين، بعضهم مصابون بجروح خطيرة، بعد انهيار جزء من فندق خلال الليل بالقرب من ضفاف نهر موزيل في ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية في بيان أنها حددت موقع الجثة لكن لم تنتشلها بعد، مضيفة أنها تمكنت من الاتصال ببعض الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين.

وجاء في البيان "نظرا لطبيعة الأضرار فإن هذه عملية صعبة للغاية"، مضيفا أن المبنى الواقع في بلدة كرويف، على ضفاف نهر موزيل، لا يمكن أن يدخله سوى رجال الطوارئ مع توخي أقصى درجات الحذر.

ويعتقد المحققون أن 14 شخصا كانوا في المبنى عندما انهار الطابق العلوي حوالي الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء، وتمكن 5 منهم من الفرار دون إصابات.

وقالت الشرطة إنه جرى إجلاء 31 من الجيران من منازلهم حفاظا على سلامتهم.

وتجذب منطقة موزيل السياح بفضل مدنها الخلابة وكروم العنب الواقعة على ضفاف الأنهار شديدة الانحدار.