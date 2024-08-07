استطلاع جديد: ترامب يتفوق على هاريس بين ناخبي الجيل "Z"

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أظهر استطلاع رأي حديث أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، يتفوق على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وخلص الاستطلاع، الذي أجرته "SurveyUSA" على مستوى الولايات المتحدة خلال الفترة من 2 إلى 4 أغسطس، إلى أن ترامب يتقدم بأربع نقاط مئوية بين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، والذين يشملون جيل Z وبعض جيل الألفية، حسب ما نقل موقع "نيوز ويك".

ووجد "SurveyUSA" أن 50 في المئة من هذه الفئة تدعم ترامب، مقابل 46 في المئة يدعمون هاريس. وفي الوقت نفسه، لم يحسم أربعة في المئة قرارهم بعد أو قالوا إنهم سيصوتون لمرشح آخر.

في المقابل، كشف الاستطلاع أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 10 في المئة بين الناخبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و49 عاما، وبنسبة واحد في المئة بين الذين تتراوح أعمارهم بين 50-64 سنة، وبنسبة أربعة في المئة بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق.

وشمل الاستطلاع 1950 شخصا بالغا، وتم تحديد 1668 منهم على أنهم مسجلون للتصويت. وبلغ هامش الخطأ +/- ثلاث نقاط مئوية.