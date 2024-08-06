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الحادث يتكرر.. أب يقتل أولاده الأربعة شنقا في مصر

6
AUGUST
2024
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شهدت محافظة الإسماعيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، حادثا مأسويا بعد أن تجرد أب من مشاعر الأبوة، وأقدم على خنق أبنائه الأربعة بالكيلو 17 بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وتلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء محمد عامر، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مصرع 4 أطفال على يد أبيهم "سامي.م" في منطقة الكيلو 17 بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

 

وكشفت التحريات الأولية الخاصة بالحادث أن الضحايا عدد 4 وهم ولدان وبنتان، وموزعين كالتالي "إيمان"، 12 سنة، و"محمد"، 8 سنوات، و"خالد" 5 سنوات، و"ندى" 3 سنوات.

شنقهم في منزله

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وطلب تقرير من الطب الشرعي، لإيضاح أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثامين.

وتمكن ضباط مباحث مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، من القبض على الأب المتهم بقتل أطفاله الأربعة، كما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وتبين من خلال التحريات أن الأب المتهم خرج حديثا من إحدى مصحات علاج الإدمان ولديه 4 أطفال كانوا يقيمون مع جدتهم ووالدتهم المطلقة.

وأضافت التحريات أن يوم الحادث ذهب الأب إلى منزل حماته وطلب منها اصطحاب أولاده للتنزه معهم فوافقت على طلبه، وقرر التخلص من أولاده الأربعة وشنقهم في شبابيك منزله ثم عقب ارتكاب الواقعة ذهب للمسجد لأداء صلاة الفجر، وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية.

يأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد فقط من حادث مشابه، حيث تخلص أب من أبنائه الأربعة بمحافظة القليوبية في مصر، يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية تلقت بلاغا بوجود 4 جثث بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثامين لـ 4 أشقاء أصغرهم طفل يبلغ من العمر 5 أعوام وأكبرهم يبلغ من العمر 21 عاما.

وبسؤال أهالي المنطقة أفادوا بأن الأب يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل.

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