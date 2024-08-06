بالفيديو.. إنقاذ شابة سقطت في واد عميق أثناء التقاط "سيلفي"

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كادت شابة تفقد حياتها بسبب صورة "سيلفي" أرادت التقاطها على منحدر مرتفع في ولاية ماهاراشترا الهندية، قبل أن تفقد توازنها وتسقط إلى القاع.

وبحسب وسائل إعلام محلية، نجت الشابة من الحادث بأعجوبة، حيث اصطدمت بشجرة أثناء تتدحرجها وأنقذها الحرس الوطني بمساعدة بعض السكان.

وقالت الشرطة إن الشابة كانت تزور شلال ثوسيجار في الولاية الواقعة غربي الهند برفقة مجموعة من الأصدقاء، عندما توقفوا لالتقاط بعض الصور.

وأضافت الشرطة أن الشابة أصيبت بجروح خطيرة في الحادث، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.