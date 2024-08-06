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ستندم لمحاولتها أن تصبح رئيسة.. اعتقال رجل بتهمة تهديد هاريس

6
AUGUST
2024
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وُجهت اتهامات لرجل من ولاية فرجينيا الأميركية بتهديد عنيف لنائبة الرئيس، المرشحة الديمقراطية لمنصب الرئيس، كامالا هاريس عبر الإنترنت بعد أيام من بدء حملتها الرئاسية.
 
واتهمت محكمة اتحادية بفرجينيا فرانك كاريلو يوم الجمعة بتهديد نائبة الرئيس بعد نشر سلسلة من الرسائل التي تستهدف هاريس على موقع للتواصل الاجتماعي، بحسب سجلات المحكمة.
 
وورد في منشور تضمنته سجلات المحكمة أنه "يتعين إضرام النار في كامالا هاريس وهي على قيد الحياة، وسأفعل ذلك شخصيا إذا لم يقم أحد غيري به".
 
وجاء في منشور آخر أن هاريس "سوف تندم على مجرد محاولتها لأن تصبح رئيسة".
 
ووُضع هذان المنشوران على موقع التواصل الاجتماعي في 27 يوليو، بعد ستة أيام من إعلان الرئيس جو بايدن تنحيه عن الترشح لإعادة انتخابه وتأييده هاريس لتحل محله كمرشحة ديمقراطية.
 
ونشر ذات الحساب أيضا رسائل تستهدف بايدن ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي.
 
وصادر عملاء لمكتب التحقيقات الاتحادي بندقية ومسدسا في أثناء تفتيش منزل كاريلو، بحسب وثائق المحكمة.
 
وتواجه هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس، الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى في الخامس من نوفمبر القادم.
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