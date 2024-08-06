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الشرق الأوسط السعودية:

تصاعدت المؤشرات أمس على تبادل وشيك للضربات بين إيران وإسرائيل، وسط تحركات دولية متسارعة لاحتواء التوتر الذي يهدد باتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، في أعقاب اغتيال رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية.

وقالت طهران إنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها أصرت على «معاقبة المعتدي وردع الكيان الصهيوني عن القيام بمغامرات».

واستدعت الخارجية الإيرانية السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمين في طهران لاجتماع مع القائم بأعمال وزير الخارجية علي باقري كني، للتأكيد على عزم إيران الرد على إسرائيل، فيما قال قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي: «إذا تلقى الصهاينة رداً حازماً سيفهمون أنهم ارتكبوا خطأ باغتيال هنية».

وذكرت مصادر إعلامية أن إيران أصدرت «إشعار عمليات الطيران» لمناطق وسط وغرب وشمال غربي البلاد، ونصحت شركات الطيران بتغيير مسارات رحلاتها.

وفي تل أبيب، طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، القوات الجوية بـ«الاستعداد لجميع الاحتمالات، بما فيها الانتقال السريع إلى الهجوم». كما بحث غالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي مع قائد القياد المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال مايل كوريلا، الاستعداد لصد الهجوم الإيراني.

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دول «مجموعة السبع»، من أن إيران و«حزب الله» قد يبدآن مهاجمة إسرائيل «في الساعات الـ24 أو الـ48 المقبلة».