هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم الإيراني المحتمل سيركز على اهداف عسكرية ولن يؤدي الى حرب

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نقلت "سكاي نيوز عربية عن هيئة البث الإسرائيلية، قولها إن الهجوم الإيراني المحتمل سيركز على أهداف عسكرية إسرائيلية ولن يؤدي إلى حرب.

وأضافت الهيئة أن "إسرائيل تستعد لرد فوري على الهجوم الإيراني بما في ذلك احتمال قيامها بتوجيه ضربة استباقية".

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تل أبيب تشعر بحالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الإيراني رغم تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد بتوقع هذا الهجوم خلال 24-48 ساعة.

وأضافت: "قد يحدث ذلك في أي لحظة، ولا يوجد ما يشير إلى متى"، مبرزة "التحضيرات الإسرائيلية تتم لهجوم فوري يمكن شنه في أي لحظة".

وأوضحت أن "إسرائيل تولي أهمية كبيرة للمساعدة الأميركية في تشكيل تحالف يعمل على اعتراض الهجوم".