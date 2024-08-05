living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس بنغلادش امر بالافراج عن زعيمة المعارضة والمتظاهرين المعتقلين

5
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أمر رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء، وكذلك عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات، وذلك بعد بضع ساعات من فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، يحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وأورد بيان أصدره مكتب الرئيس أن اجتماعا برئاسة شهاب الدين "قرر بالإجماع الإفراج فورا عن رئيسة الحزب الوطني البنغلادشي خالدة ضياء وعن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تظاهرات الطلاب". واشار الى ان "الاجتماع قرر تشكيل حكومة انتقالية على الفور".
 
وشارك في الاجتماع قائد الجيش الجنرال وقر الزمان وقادة القوات البحرية والجوية وقادة عدة أحزاب معارضة بينها الحزب الوطني البنغلادشي وحزب الجماعة الاسلامية.
 
من جانب آخر، أعلن الجيش أنه سيرفع فجر الثلاثاء حظر التجول الذي فرضه لاحتواء الاحتجاجات، بعد ساعات من إمساكه بمقاليد السلطة عقب الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
 
وقال الجيش في بيان: "إن المكاتب والمصانع والمدارس والكليات ستكون مفتوحة، اعتبارا من الساعة السادسة صباح الثلاثاء (00,00 بتوقيت غرينتش)".
 
وأدت التظاهرات في بنغلادش التي نظمها في بادىء الأمر طلاب منذ تموز احتجاجا على قواعد التوظيف في القطاع العام وتم قمعها بعنف، الاثنين الى الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي فرت من البلاد لينتهي حكمها الذي استمر 15 عاما.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   