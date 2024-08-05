رئيس بنغلادش امر بالافراج عن زعيمة المعارضة والمتظاهرين المعتقلين

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أمر رئيس بنغلادش محمد شهاب الدين بالإفراج عن رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة المعارضة خالدة ضياء، وكذلك عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات، وذلك بعد بضع ساعات من فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، يحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وأورد بيان أصدره مكتب الرئيس أن اجتماعا برئاسة شهاب الدين "قرر بالإجماع الإفراج فورا عن رئيسة الحزب الوطني البنغلادشي خالدة ضياء وعن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال تظاهرات الطلاب". واشار الى ان "الاجتماع قرر تشكيل حكومة انتقالية على الفور".



وشارك في الاجتماع قائد الجيش الجنرال وقر الزمان وقادة القوات البحرية والجوية وقادة عدة أحزاب معارضة بينها الحزب الوطني البنغلادشي وحزب الجماعة الاسلامية.



من جانب آخر، أعلن الجيش أنه سيرفع فجر الثلاثاء حظر التجول الذي فرضه لاحتواء الاحتجاجات، بعد ساعات من إمساكه بمقاليد السلطة عقب الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة.



وقال الجيش في بيان: "إن المكاتب والمصانع والمدارس والكليات ستكون مفتوحة، اعتبارا من الساعة السادسة صباح الثلاثاء (00,00 بتوقيت غرينتش)".



وأدت التظاهرات في بنغلادش التي نظمها في بادىء الأمر طلاب منذ تموز احتجاجا على قواعد التوظيف في القطاع العام وتم قمعها بعنف، الاثنين الى الإطاحة برئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي فرت من البلاد لينتهي حكمها الذي استمر 15 عاما.