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بلينكن أبلغ نظراءه في مجموعة السبع بموعد الهجوم الإيراني على إسرائيل!

5
AUGUST
2024
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أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزراء خارجية دول مجموعة السبع، أن هجوم إيران و"حزب الله" على إسرائيل قد يبدأ يوم الاثنين، حسبما نقلت "روسيا  اليوم" عن موقع "أكسيوس" الإخباري.

وأشارت المصادر لـ "أكسيوس" إلى أن بلينكن قال إن "الولايات المتحدة تعتقد أن إيران وحزب الله سينتقمان، لكن ليس من الواضح بعد ما هو الشكل الذي سيتخذه الانتقام".

وفي الوقت نفسه، أوضح بلينكن بحسب المصادر، أن الولايات المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجوم المحتمل، لكنه أكد أنه قد يبدأ خلال 24-48 ساعة المقبلة.

وأشار "أكسيوس" إلى أن بلينكن أبلغ وزراء خارجية مجموعة السبع أن زيادة عدد القوات الأميركية في المنطقة تستهدف "أغراضاً دفاعية بحتة".

وفي وقت سابق، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تجري وسط التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، تعديلات على انتشار قواتها في المنطقة، وترسل مجموعة حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة، وستنشر أيضا أنظمة دفاع صاروخية إضافية هناك.

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