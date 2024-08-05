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زيلينسكي يعلن تسلم "أف 16" ويقول إنها "غير كافية"

5
AUGUST
2024
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد تسلم أولى دفعات المقاتلات الغربية من طراز "أف-16" الأميركية الصنع التي تنتظرها كييف منذ أعوام وتأمل في استخدامها لصدّ تقدم القوات الروسية.


ويأتي هذا الإعلان فيما لا يزال الوضع متوتراً على الجبهة، إذ أعلنت أوكرانيا اليوم إجلاء أطفال وأهاليهم من بلدات عدة في منطقة دونيتسك (شرق) القريبة من المناطق التي تقدمت روسيا ضمنها خلال الأيام الماضية.

ومنذ بدء الهجوم الروسي في شباط 2022 وكييف تطالب بتسليمها طائرات "أف-16" على أمل إنهاء الهيمنة الروسية على الأجواء وحماية مدنها وقواتها بصورة أفضل من القصف الروسي المتواصل.

وقال زيلينسكي خلال حفل أقيم في موقع سري في أوكرانيا "لقد عقدنا مئات الاجتماعات والمفاوضات" مع الحلفاء للحصول على هذه الطائرات وتعزيز الدفاع الجوي للبلاد و"كثيراً ما سمعنا عبارة ’هذا مستحيل‘ رداً على ذلك"، مضيفاً أن "الأمر أصبح واقعاً الآن، واقعاً في سمائنا. مقاتلات أف-16 في أوكرانيا".

وتُعدّ هذه الطائرات الأميركية الصنع أهم ما ورد على قائمة طويلة من معدات عسكرية طلبتها كييف من الجهات الداعمة لها بهدف محاولة وقف تقدم القوات الروسية على أراضيها.

ولم يكشف زيلينسكي عن عدد الطائرات التي تلقتها بلاده مكتفياً بالقول إنه "غير كافٍ" على غرار عدد الطيارين الأوكرانيين الذين تدربوا في الغرب على قيادة هذه الطائرات والتقنيين على صيانتها، وأردف أن "ما هو إيجابي هو أننا ننتظر طائرات أف-16 إضافية وأن كثيراً من جنودنا يتدربون".

 

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