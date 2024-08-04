الخارجية الايرانية: التوازن الاستراتيجي في الأراضي الفلسطينية لن يكون لصالح "الكيان الصهيوني"

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اعتبر المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ناصر كنعاني، ان "التوازن الاستراتيجي في الأراضي الفلسطينية وعلى المستوى الإقليمي لن يعود أبداً لصالح الكيان الصهيوني وداعميه الوهميين".

وكتب كنعاني اليوم على صفحته الشخصية بالفضاء الافتراضي : في آحدث جريمة حرب يرتكبها الصهاينة داخل قطاع غزة، بقصف مدرستي النصر وحسن سلامة شمال غربي القطاع، استشهد أكثر من 25 نازحًا فلسطينيًا، وأصيب العشرات".

وأضاف وفقا ل"ارنا":"على الرغم من وحشية الصهاينة الفظيعة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطين، فضلا عن الاغتيالات الجبانة على المستوى الإقليمي، فإن التوازن الاستراتيجي في الأراضي الفلسطينية وعلى المستوى الإقليمي لن يعود أبدا لصالح الكيان الصهيوني و أنصاره الوهميون، والغضب الكامن في قلوب شعوب العالم الحرة سيبطش بالمجرمين الصهاينة وأعوانهم".