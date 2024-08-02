أقل مما جمعته هاريس بأسبوع..حملة ترامب تكشف حجم تبرعات يوليو

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قالت حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترامب يوم الخميس إنها جمعت 138.7 مليون دولار في يوليو، وهو أقل مما حصلت عليه منافسته الجديدة في انتخابات نوفمبر الرئاسية، نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال الأسبوع الافتتاحي لمحاولتها الوصول إلى البيت الأبيض.

ووصل إجمالي النقد لدى حملة ترامب 327 مليون دولار في نهاية الشهر الذي نجا فيه الرئيس الجمهوري السابق من محاولة اغتيال.

وكان جمع التبرعات لصالح ترامب في يوليو أعلى 24 بالمئة من 111.8 مليون دولار قالت الحملة إنها جمعتها في يونيو.

ويعتقد كثيرون أن محاولة اغتيال ترامب في 13 يوليو خلال تجمع بولاية بنسلفانيا، حفزّت المساهمات المالية في الحملة.

وفي المقابل، قالت حملة هاريس الانتخابية يوم الأحد إنها جمعت 200 مليون دولار وسجلت 170 ألف متطوع جديد في الأسبوع الأول بعد أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة.

وكانت حملة ترامب قد ذكرت الشهر الماضي أنها جمعت 331 مليون دولار في الربع الثاني، متجاوزة 264 مليون دولار جمعتها حملة المرشح الديمقراطي آنذاك والرئيس الأميركي جو بايدن خلال نفس الفترة.

وأوقف بايدن مساعيه لإعادة انتخابه في 21 يوليو، وأيّد ترشح نائبته هاريس لانتخابات الخامس من نوفمبر ضد ترامب.

وجاء انسحاب بايدن من السباق الرئاسي وسط تساؤلات حول عمره وصحته بعد أداء متلعثم في المناظرة ضد ترامب في أواخر يونيو.