"نيويورك تايمز": عبوة ناسفة كانت مخبأة في مجمع شديد الحراسة قتلت إسماعيل هنية

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زعم تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن عبوة ناسفة كانت مخبأة في مجمع شديد الحراسة كان معروفا أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية يقيم فيه بإيران، هي التي قتلته.

وفي تقرير لها، قالت "نيويورك تايمز" إن إسماعيل هنية، أحد كبار قادة "حماس"، اغتيل يوم الأربعاء بعبوة ناسفة تم تهريبها سرا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم، وفقا لسبعة مسؤولين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إيرانيان، ومسؤول أمريكي.

و"تم إخفاء القنبلة قبل شهرين تقريبا في دار الضيافة"، وفقا لخمسة من المسؤولين في الشرق الأوسط، حيث أن دار الضيافة تديرها وتحميها قوات الحرس الثوري الإسلامي وهي جزء من مجمع كبير، يُعرف باسم "نشأت"، في حي راقٍ شمال طهران.

كان هنية في العاصمة الإيرانية لحضور حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، فيما أشار المسؤولون الخمسة إلى أن "القنبلة تم تفجيرها عن بعد، بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة"، حيث أدى الانفجار إلى مقتل حارسه الشخصي أيضا.

و"أدى الانفجار إلى هز المبنى وتحطيم بعض النوافذ وتسبب في انهيار جزئي لجدار خارجي"، وفق ما نقلت الصحيفة عن "المسؤولين الإيرانيين، أعضاء الحرس الثوري الذين اطلعوا على الحادث".

و"كان هذا الضرر واضحا أيضا في صورة للمبنى تمت مشاركتها مع صحيفة نيويورك تايمز"