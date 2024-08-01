صحيفة تكشف: مسؤولون أميركيون إعترفوا سراً بأن إسرائيل إغتالت هنية

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قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس، إن "مسؤولين أميركيين اعترفوا سرا بأن إسرائيل هي من اغتالت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران أمس الأربعاء".



وأوضحت الصحيفة أن "حديث المسؤولين الأميركيين جاء بالرغم من أن إسرائيل لم تعلن تبني عملية الاغتيال ورفضت التعليق على الحادث بشكل علني".



ولم يذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملية اغتيال هنية في خطاب متلفز، مساء أمس، ولكنه قال إن إسرائيل وجّهت ضربات ساحقة لوكلاء إيران، على حد تعبيره، وإنها قتلت من وصفه بأنه نائب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في إشارة إلى فؤاد شكر، محملا إياه مسؤولية الهجمات على الجبهة الشمالية.