من هو مرافق هنيّة.. وما حكاية إتصال "الواتساب"؟

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نشرت وسائل إعلام تابعة لحماس صورة لوسيم أبو شعبان، المرافق الشخصي لاسماعيل هنيّة الذي قتل معه في عملية الإغتيال.

وذكر ناشطون، أنّ أبا شعبان كان من خيرة مقاتلي النخبة في كتائب القسّام قبل أن يتفرّغ لمرافقة هنيّة.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمع رئيس حركة حماس اسماعيل هنية والقيادي في حماس صالح العاروري وأبو شعبان.

واستهدف العاروري في الضاحية الجنوبية قبل نحو 7 أشهر، ليلحق به "أبو العبد" ومرافقه في غارة إسرائيلية بينما كان في زيارة تهنئة للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وتحدثت معلومات متداولة أن هنية أجرى اتصالاً بابنه من ساعته الموصولة على تطبيق "واتساب" الأمر الذي مكّن الشاباك من تحديد مكان إقامته وإستهدافه مباشرة.