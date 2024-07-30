اكتشاف جديد.. رصد مطلق النار على ترامب قبل أكثر من ساعة

A + A -

قال مسؤول في مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي)، الاثنين، إن الشرطة رصدت الشاب الذي حاول اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قبل أكثر من ساعة من إطلاقه النار يوم 13 يوليو.

وقال المسؤول إن ضابط شرطة محليا رصد مطلق النار قبل نحو ساعة من حديث ترامب في ذلك اليوم، والتقط صورة.

وقال كيفن روجيك، الضابط الخاص المسؤول عن المكتب في بيتسبرغ خلال إفادة صحفية، إن ترامب وافق على حضور مقابلة "ستكون متسقة مع أي مقابلة نجريها مع الضحايا".

وأضاف: "نريد أن نعرف وجهة نظره".

وقال مسؤولون بالمكتب خلال الإفادة، الاثنين، إنهم لم يحددوا بعد دافع توماس كروكس البالغ من العمر 20 عاما والذي قُتل برصاص أحد ضباط الخدمة السرية بعد أن أطلق النار صوب ترامب.

لكنهم قالوا إنه أجرى عمليات بحث عبر الإنترنت عن حوادث إطلاق نار جماعي سابقة، وعن أجهزة متفجرة بدائية الصنع ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي في مايو.