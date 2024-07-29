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رسالة شكر للعاملين على إصلاح كاتدرائية نوتردام في الأولمبياد

29
JULY
2024
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سلّط العرض الافتتاحي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس الجمعة بفقرة راقصة الأضواء على ورشة ترميم كاتدرائية "نوتردام" التي أتى حريق ضخم عام 2019 على أجزاء واسعة منها.
 
وظهر في الفقرة فنانون يرتدون ملابس عمّال البناء، ويرقصون وهم يتعلقون بسقالات ورشة إعادة بناء الكاتدرائية التي من المقرر أن تعيد فتح أبوابها في الثامن من ديسمبر المقبل.
 
وكان حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية قد انطلق يوم الجمعة في باريس بتصور خيالي لعدم سير عملية وصول الشعلة الأولمبية لمقر الحفل قبل العرض المبهر على نهر السين.
 
وانتشرت قوات ضخمة من رجال الشرطة في باريس بعد ساعات فقط من هجوم تخريبي استهدف شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد، مما كشف عن مخاطر أمنية في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية.
 
وتسببت هذه الهجمات المنسقة في تعطل كبير لبعض خطوط السكك الحديدية الأكثر ازدحاما في فرنسا وسلطت الضوء على المخاطر الأمنية في وقت تتجه فيه كل الأنظار إلى البلاد.
 
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت بعيدا عن باريس وباقي المدن الأولمبية.
 
ونشرت السلطات نحو 45 ألف شرطي وآلاف الجنود في عملية أمنية ضخمة في باريس استعدادا لحفل الافتتاح وأغلقت المجال الجوي حول منطقة باريس الكبرى وتمركز القناصة على أعلى البنايات.
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