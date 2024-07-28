اجتماعٌ أمني إسرائيلي للمصادقة على خطط للجبهة الشمالية

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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاحد، أن "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي يجري اجتماعًا لتقييم الوضع وللمصادقة على الخطط العسكرية للجبهة الشمالية بمشاركة نائب رئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية ورئيس هيئة العمليات وقائد سلاح الجو وقادة أخرين من منتدى هيئة الأركان العامة".



يجري رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي اجتماعًا لتقييم الوضع وللمصادقة على الخطط العسكرية للجبهة الشمالية بمشاركة نائب رئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية ورئيس هيئة العمليات وقائد سلاح الجو وقادة أخرين من منتدى هيئة الأركان العامة