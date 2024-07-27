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"انحطاط حضاري وثقافي" في أولمبياد باريس 2024!

27
JULY
2024
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أثارت محاكاة الفنانين المتحولين جنسيا للوحة دافنشي "العشاء الأخير" في افتتاح أولمبياد باريس 2024، سخطا واسعا ومطالبات بمقاطعة الأولمبياد باعتبارها إهانة فظيعة للمعتقدات الدينية.

وكتبت النائبة الفرنسية، ماريون ماريشال لوبان، على موقع "إكس": "أشاهد حفل افتتاح الألعاب الأولمبية مع أطفالي. من الصعب تقدير المشاهد القليلة الناجحة، ما بين مشهد ماري أنطوانيت المقطوعة الرأس، والثلاثي الذي يقبل بعضه بعضًا، وملكات السحاق، وإجبار الحرس الجمهوري على الرقص مع آية ناكامورا، والقبح العام للأزياء وتصميم الرقصات. إنها محاولة يائسة لتمجيد قيم الرياضة وجمال فرنسا في خضم هذه الدعاية الفجة لثقافة "ووك".

وكتب الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على موقع "إكس": "كان هذا الأمر مهينًا للغاية للمسيحيين".

وعلقت عضو البرلمان الأوروبي، ماريو ماريشال، موجهة عبر حسابها في منصة "إكس" بالفرنسية والإنجليزية: "إلى جميع المسيحيين في العالم الذين يشاهدون حفل باريس 2024 ويشعرون بالإهانة من هذه المحاكاة الساخرة للعشاء الأخير، اعلموا أن فرنسا ليست هي التي تتحدث، بل أقلية يسارية حاضرة دوما لأي استفزاز".

كما أثارت هذه الفضيحة غضب متابعين من اليونان والذين يعزون إلى أنفسهم شرف تأسيس مفهوم الأولمبيادات منذ القدم، وعلق أحد المتابعين من اليونان: "انحطاط أوروبا".

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