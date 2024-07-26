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جماعات يهودية في بريطانيا تنتقد قرار الحكومة بعدم الطعن في طلب الجنائية الدولية ضد نتنياهو

26
JULY
2024
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انتقد مجلس القيادة اليهودية ومجلس نواب اليهود البريطانيين قرار الحكومة بعدم الطعن في طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الجماعات في بيان مشترك يوم الجمعة "إن هذه الخطوة مؤسفة ورجعية".

وأعربوا عن مخاوفهم من أن الحكومة الجديدة قد تبتعد "عن كون إسرائيل حليفا رئيسيا للمملكة المتحدة".

وأعلنت الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر رسميا يوم الجمعة أنها لن تتبنى مقترح الحكومة السابقة التي رأسها ريشي سوناك ولن تعارض إصدار مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مسؤولين إسرائيليين كبار من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان صادر عن مقر رئيس الحكومة في "داونينغ ستريت 10": "لن نستمر في اقتراح الحكومة السابقة بمعارضة أوامر الاعتقال التي قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.. الأمر متروك للمحكمة أن تقرر ذلك".

وأرجأت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية يونيو الماضي قرارها بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بعدما قدمت بريطانيا طلب "صديق المحكمة" ضد اختصاص المحكمة فيما يخص هذه القضية.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية فإن المحكمة الدولية وافقت على طلب لندن كما أتاحت للدول الأخرى التعبير عن موقفها من القضية وأمهلتها حتى 12 يوليو الجاري.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في 20 مايو 2024 من الغرفة التمهيدية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

المصدر: RT

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