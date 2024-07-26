إيران ترد على إتهامات إسرائيل بالتورط بتخريب القطارات: "مضحكة" ونتمنى لفرنسا ولشعبها الآمن والآمان

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اشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الجمعة، الى ان تهم الكيان الإسرائيلي ضد إيران بشأن أولمبياد باريس هي محاولات لحرف الأنظار عن الإبادة في قطاع غزة.

ولفت كنعاني في تصريح له، الى ان هذه التهم مضحكة ونتمنى لفرنسا حكومة وشعبا النجاح في استضافة أكبر حدث رياضي عالمي بشكل آمن.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بالتخطيط للهجوم على اللاعبين الإسرائيليين في أولمبياد باريس الذي ينطلق بعد ساعات.

وكانت شركة السكك الحديدية الفرنسية، قد أعلنت صباح اليوم، أنها تعرضت لهجوم واسع النطاق شل حركة القطارات، قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.